Leicester: Rodgers pour remplacer Puel ?

Alors que Claude Puel a été licencié de Leicester ce dimanche, le club aurait déjà fait de Brendan Rodgers sa priorité numéro une, selon le Daily Mail. Actuellement entraîneur du Celtic, le technicien britannique serait le favori des dirigeants afin de remplacer l'ancien entraîneur de Nice, qui était en poste depuis octobre 2017.

Le manager de l'équipe leader du championnat écossais a réagi, sur BBC Scotland, à la rumeur qui prend de l'ampleur outre-Manche: "Mon boulot consiste à me concentrer sur le football, à savoir le Celtic".

"Je suis ici depuis deux ans et demi et on me pose les mêmes questions, mon message a toujours été très clair, je suis concentré sur le jeu", a-t-il ajouté.