Leicester: Les amusantes anecdotes de Vardy sur Kanté   

Champion d’Angleterre en 2016 avec Leicester, Jimmy Vardy a eu "le plaisir" de partager ce souvenir avec N’Golo Kanté. Dans un entretien accordé à L’Equipe, l’attaquant des Foxes n’a pas tari d’éloges à l’égard de son ancien partenaire, parti depuis du côté de Chelsea, délivrant aussi de savoureuses anecdotes.

"Quel plaisir c'était de jouer au côté de N'Golo Kanté ! C'est un type adorable doublé d'un fantastique footballeur : quand on perdait le ballon, quelle que soit la partie du terrain, hop, il apparaissait et nous le redonnait. À l'entraînement, il était tellement facile que je suis presque certain qu'il perdait parfois volontairement la balle juste pour le plaisir de la récupérer derrière...", se rappelle l’ancien international anglais, et d’ajouter:"Un jour, il nous a dit qu'il envisageait sérieusement de venir à l'entraînement en courant, histoire de se rajouter une petite séance de footing. Sur le coup, on a tous un peu flippé et on l'a convaincu d'y renoncer. Du coup, à chaque fois qu'on le voyait débarquer au centre d'entraînement avec sa Mini Cooper, on était rassuré."