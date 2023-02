Leeds United : le nouvel entraîneur est connu

Le 6 février dernier, le club de Leeds United a pris la décision de limoger son entraîneur principal : Jesse Marsch. Le club anglais est 19ème du classement de la Premier League mais a toujours à sa portée le maintien dans l'élite. C'est donc pour cela que les Peacocks ont décidé de changer en cours de saison. Ce mardi 21 février, le board de l'ancien club de Marcelo Bielsa a annoncé que Javi Gracia sera le nouvel entraîneur de Leeds United. Voici ce qui a été annoncé dans le communiqué officiel : "Leeds United est ravi d’annoncer que le club a convenu des conditions avec Javi Gracia pour devenir l’entraîneur-chef de la première équipe masculine, sous réserve de l’obtention d’un permis de travail. L’expérimenté homme de 52 ans a accepté un contrat flexible à Elland Road".

