Kalvin Phillips envisagerait un transfert à Liverpool s'il décide de quitter Leeds United. Le milieu de terrain anglais a été une révélation en club et en sélection l'année dernière, et a attiré de nombreux prétendants grâce à ses performances dynamiques et élégantes. Et comme le rapporte The Sun, cela pourrait le conduire à Anfield si les Reds venaient à le recruter l'été prochain. Manchester United semblait pourtant être la destination la plus naturelle de Phillips, étant donné le besoin criant de renforts dans la salle des machines des Red Devils.

Phillips vers un départ de Leeds ?

Mais le joueur de 26 ans serait moins enthousiaste à l'idée de signer chez les Reds, de peur de ternir sa réputation auprès des supporters du club de son enfance. La mauvaise saison de Leeds est un facteur qui contribue à la spéculation autour de l'avenir de Phillips. Et il y a le scénario improbable que Phillips, blessé aux ischio-jambiers, ne pourra pas jouer jusqu'au début de l'année prochaine, et qu'il pourrait déjà avoir porté le maillot de Leeds pour la dernière fois, s'il devait partir lors de la fenêtre de transfert de janvier.