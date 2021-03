Leeds : Dembélé, fan de l'équipe de Bielsa

Un appel à minuit en FaceTime

Cette saison, le Leeds de Marcelo Bielsa ne laisse pas indifférent pour sa remontée en Premier League après une attente de 16 ans. Sacré en Championship la saison dernière, le légendaire club anglais jouît d'un capital sympathie important. Onzième du classement avec un total de 39 points récoltés en 29 matchs, il va s'assurer une présence dans l'élite du football anglais la saison prochaine . Comme souvent avec les équipes du technicien argentin, la volonté d'attaquer se manifeste aussi par quelques largesses sur le plan défensif. Leeds a marqué 45 buts en Premier League, pour un total de 47 buts encaissés.Visiblement, Ousmane Dembélé, l'attaquant du Barça et des Bleus, est un grand fan de l'équipe de Bielsa. L'avant-centre des Peacocks, Patrick Bamford, a dévoilé dans un podcast diffusé par la chaîne Youtube du club qu'il avait récupéré son maillot par l’intermédiaire d'Illan Meslier, gardien tricolore du promu en Premier League. "Après le match contre Fulham, Meslier m'a dit qu’il voulait mon maillot. Je lui ai répondu : 'Oui, pas de problème. C'est pour qui ?' Il m'a répondu Dembélé. J'ai dit :"C'est sérieux ? Ok, mais je veux son maillot en retour." Et donc, l'autre jour, il m’appelle à minuit en FaceTime et me montre le maillot du Barça avec un message 'Pour mon frère Bamford', signé Dembélé."Le samedi 3 avril prochain, après la trêve internationale, Leeds recevra Sheffield United pour le compte de la 30ème journée de Premier League. Ousmane Dembélé ne sera mobilisé que deux jours plus tard, le 5, afin d'affronter Valladolid en Liga avec le FC Barcelone.