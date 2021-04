Leeds : Bielsa dément sa prolongation

Marcelo Bielsa peut se satisfaire de sa première saison en Premier League. L'entraîneur de Leeds place pour le moment son équipe à la dixième position du classement. Vainqueur sur la pelouse de Manchester City samedi dernier (1-2), les Whites s'apprêtent à affronter deux autres cadors en championnat : d'abord Liverpool, lundi soir (21 heures) puis Manchester United, le 25 avril, pour deux matchs sur la pelouse d'Ellan Road. "Je n'ai pas battu Pep Guardiola. C'est un match entre deux équipes dont les joueurs sont les facteurs prédominants. Nous ne sommes que les deux managers des deux équipes", avait expliqué Bielsa en conférence de presse au sujet du succès obtenu face à Manchester City.

🗣"That information is not real, I ignore the origin."