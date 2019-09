League Cup: Tottenham ne s’en sort pas

Tottenham a subi une véritable désillusion en prenant la porte de la League Cup mardi face à Colchester (0-0, 3 t.a.b à 4), pensionnaire de League Two (D4 anglaise). Ultra-dominateurs (75% de possession, 20 tirs), mais incapables de se montrer dangereux (4 tirs cadrés), les Spurs sont clairement dans le dur, après un nul en Ligue des Champions face à l’Olympiakos (2-2) et une défaite le weekend dernier en championnat face à Leicester (2-1).

Les Foxes ont, eux, fait le travail à Luton (0-4), avec notamment un but et une passe décisive pour Youri Tielemans. Même chose pour Raheem Sterling avec la victoire de City sur la pelouse de Preston (0-3). Arsenal a fait exploser Nottingham Forrest après une première mi-temps empruntée (5-0) grâce à un doublé de Gabriel Martinelli et 3 passes décisives de Callum Chambers.

Moindre écart pour Everton, tombeur de Sheffield Wednesday (0-2) avec deux réalisations de Dominic Calvert-Lewin, et pour Watford face à Swansea (2-1), porté par Roberto Pereyra (but et passe décisive).

Les autres résultats du 1er tour :

Portsmouth 0-4 Southampton

Crawley (1-1 5 tab 3) Stoke City