Si tous les regards sont braqués sur la course au titre en Angleterre, plusieurs cadors étaient de sortie ce mercredi soir à l'occasion des quarts de finale de la League Cup. Liverpool, Chelsea et Tottenham ont rempli leur contrat.

Liverpool renverse Leicester

C'est du côté d'Anfield, où Liverpool a renversé Leicester au terme d'un scénario fou, que le show a eu lieu (3-3, 5-4 tab). Les Reds ont été plombés par un très mauvais début de match. Et le buteur des Foxes Jamie Vardy n'y était pas étranger. Auteur d'un doublé en deux temps, trois mouvements, l'international anglais a permis à son équipe de se mettre dans une configuration confortable (3eme, 9eme). Maddison a même inscrit un troisième but pour Leicester à la demi-heure de jeu (33eme). Entre temps, Liverpool avait réagi par Oxlade-Chamberlain (19eme), avant de réduire le score après le repos par Jota (68eme) et d'arracher l'égalisation dans les arrêts de jeu par Minamino (90eme +5). Au petit jeu des tirs aux buts, les hommes de Klopp ont eu le dernier mot (5-4). Ils passent par la petite porte avec une équipe largement remaniée.

Chelsea et Tottenham assurent

Chelsea, de son côté, a validé son ticket avec un succès tardif sur la pelouse de Brentford (2-0). Les Blues ont dû attendre la fin de match pour faire la différence, avec un penalty de Jorginho (85eme) après le but contre son camp de Jansson (80eme). Dans un derby londonien, Tottenham a également assuré sa qualification en s'imposant face à West Ham (2-1), avec notamment une réalisation de l'ancien Parisien Lucas Moura.