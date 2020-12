Il y aura donc les deux clubs de Manchester dans ce dernier carré de la League Cup, la plus dévaluée des compétitions domestiques en Angleterre. Dans une affiche alléchante opposant Everton, l'équipe sensation du début de saison, à Manchester United, ce sont les coéquipiers de Paul Pogba qui ont fini par prendre le dessus, au forceps (2-0).

United a longtemps manqué de réalisme

Une victoire somme toute logique si l'on se fie à la physionomie de la rencontre. Car ce sont bien les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer qui ont dicté leur tempo dans ce match. Avec un pressing haut et étouffant d'entrée de jeu, United a multiplié les vagues sur le but des Toffees. Les visiteurs auraient pu et dû ouvrir le score rapidement avec un peu plus de réalisme, à l'image de Van de Beek (8e), Cavani (14e, 16e) ou Greenwood (24e). En face, le deuxième club de Liverpool n'avait pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Tout juste pourra-t-on relever une frappe dangereuse du maître à jouer Sigurdsson, sans réussite (22e). Bref, United imposait son jeu, mais cette domination ne portait pas ses fruits.

La lumière est venue de Cavani

Le second acte, disputé sur un faux rythme, aurait pu mal tourner si le club mancunien ne s'était pas offert un sursaut d'orgueil dans le dernier quart d'heure pour arracher la qualification. C'est finalement d'Edinson Cavani que la lumière est venue, à deux minutes de la fin du temps règlementaire, lorsque le Matador s'est joué de Godfrey avant de déclencher un tir victorieux du gauche (0-1, 88e). Contraints à s'exposer, les Toffees ont lâché les armes dans les arrêts de jeu sur un contre mené par les flèches mancuniennes, Rashford offrant le but du break à Martial sur un plateau (0-2, 90e+4). Mission accomplie pour Man United, qui conclut cette année faite de hauts et de bas sur une bonne note.