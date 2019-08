League Cup: Digne buteur

Lucas Digne a marqué mercredi pour Everton, qui s'est qualifié sur le terrain de Lincoln (2-4) lors du premier tour de League Cup.

Sunderland, désormais en troisième division, est allé gagner à Burnley (1-3) qui évolue en Premier League. Bournemouth n'est pas passé loin non plus de la déconvenue, ne s'en sortant qu'aux tirs au but face à Forest Green qui se situe en D4 (0-0, tab: 3-0)

Enfin, Leicester a remporté le choc entre clubs du premier échelon, aux tirs au but sur la pelouse de Newcastle (1-1, tab: 2-4).