Le transfert de Mendy à Chelsea, jackpot pour ses clubs formateurs

Après le transfert du portier sénégalais Edouard Mendy du Stade Rennais à Chelsea pour 24 millions d’euros (plus 6 millions de bonus), les clubs formateurs du gardien vont toucher un véritable jackpot. Mendy, a pour rappel, rallié les Blues contre 24 millions d’euros (plus 6 millions de bonus), un record pour un gardien de Ligue 1. Son club formateur des Municipaux du Havre, où il a joué de 14 à 19 ans, devrait toucher une "contribution solidarité" de plus de 500.000 euros. Environ trois fois son budget annuel. Une aubaine aussi pour le Havre Caucriauville, équipe qui évolue en R3, où Mendy a évolué de 7 à 13 ans. Cette modeste formation devrait récupérer 120.000 euros d’indemnités, alors que son budget annuel est de 95.000 euros. En ces temps de crise liée au Covid_19, cette manne est forcément bienvenue pour ces deux clubs.