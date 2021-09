Le torchon brûle entre Guardiola et les fans de Man City

Longtemps intouchable et considéré comme l’homme du renouveau à Manchester City, Pep Guardiola vient de tenir quelque peu son image auprès des supporters des Sky Blues. Non pas à cause d’une quelconque performance ratée de son équipe mais en raison d’une déclaration maladroite faite contre les fans, où il suggérait qu’ils n’étaient pas assez passionnés.

Guardiola n’a plus la cote chez les fans

Pour le match de Ligue des Champions face à Leipzig, et qui fut l’un des plus spectaculaires de la 1e journée de la compétition, le stade de l’Etihad n’a pas affiché plein. Le technicien catalan s’en est plaint après la rencontre. Il a déploré ouvertement qu’il n’y ait pas un soutien plus important envers ses joueurs car le stade était loin d'être plein. Le message en question n’est pas très bien passé chez le peuple Citizen.

Selon une information de Sky Sports, les fans de l’équipe anglaise ont répondu à leur coach. Ils se sont dits « déçus » par ces propres. En outre, ils ont appelés l’ancien entraineur du Bayern à « s’en tenir au coaching ». Une réaction qui souligne une potentielle rupture. Le mécontentement des suiveurs des Sky Blues pourraient se manifester de manière encore plus concrète dès samedi lors de la réception de Southampton en championnat.



Un set à rien pour City face à Leipzig !