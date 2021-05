Thierry Henry a mal à son Arsenal. Le meilleur buteur de l'histoire du club londonien ne veut pas voir son club tomber en désuétude et prépare un projet d'envergure pour relancer les Gunners. En compagnie des anciennes légendes londoniennes Patrick Vieira et Dennis Bergkamp, mais surtout grâce au sponsoring du fondateur de Spotify, Daniel Ek, Henry veut racheter Arsenal. Invité de l'émission Monday Night Football sur Sky Sports lundi soir, l'ancien international français ne se cache plus.

Henry très ambitieux

", a ainsi indiqué le Français.

Il doit maintenait y avoir une discussion, mais il a tendu la main. Je pense que cela va être long et pas facile, si cela se produit un jour. Mais il y a une chose que je tiens à dire, c’est que Daniel n'abandonnera pas, il attendra de voir s'ils veulent vendre