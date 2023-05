Le magnifique hommage d’Arteta à Xhaka, sur le départ

Granit Xhaka est passé par toutes les émotions depuis son arrivée à Arsenal en 2016. D’abord intéressant sous les ordres d’Arsène Wenger, l’international suisse a eu dû mal à surnager lorsqu’Unai Emery était arrivé à la tête des Gunners, au point de se faire huer par son propre public. Avec la nomination de Mikel Arteta, tout a changé pour Granit Xhaka. Le joueur formé à Bâle est devenu le leader de sa jeune équipe. Cette saison, le milieu de terrain a réalisé sa meilleure campagne en Premier League, inscrivant sept buts et délivrant sept passes décisives, participant activement à la deuxième place du club. Alors qu’il devrait retourner en Bundesliga, où le Bayer Leverkusen lui fait la cour, Granit Xhaka a reçu un superbe hommage de la part de Mikel Arteta. Après la victoire des Gunners face à Wolverhampton, l’Espagnol a encensé son vice-capitaine.

« Il a été un élément clé de l’équipe et de sa réussite »

« Granit Xhaka a réalisé une saison incroyable. Il y a un an, je lui ai parlé pour lui dire qu'il y avait un point d'interrogation sur lui, qu'il devait être plus performant, qu'il devait être meilleur et que je le mettais au défi de jouer ici. Il est reparti et je pense qu'il a commencé à s'entraîner le lendemain. Il est revenu en pré-saison avec quatre kilos de moins, en forme, avec une réelle volonté de le faire. Il a été exceptionnel, il a été un élément clé de l'équipe et de sa réussite. Je suis heureux que tout le monde apprécie ce qu'il a fait. »