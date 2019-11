Le bel hommage de Kurt Zouma (Chelsea) à José Mourinho : « Il m'a appris à haïr la défaite »

José Mourinho a entamé une nouvelle ère du côté de Tottenham avec un premier succès glané contre West Ham. En deux passages à Chelsea, le Special One s'est fait beaucoup d'ennemis, mais y a laissé également pas mal d'admirateurs. Parmi lesquels un certain Kurt Zouma : «C'est lui qui m'ouvre les portes de l'Angleterre. Je n'ai que 19 ans quand j'arrive là-bas. C'est jeune. C'est aussi lui qui me donne confiance en me faisant jouer des gros matches avec beaucoup d'intensité. C'est lui encore qui m'a montré ce qu'était le football en Angleterre. Le coach est un homme qui déteste perdre. Il m'a appris à haïr la défaite. Grâce à lui, j'ai pu m'épanouir à Chelsea. Il m'a donné beaucoup de choses et m'a énormément appris. Je le remercie», confie ainsi Zouma dans les colonnes de France Football.

Zouma : « La précision de Lampard à l'entraînement est incroyable »

Mais si le défenseur français apprécie son ancien manager, que pense-t-il de Frank Lampard, son coach actuel chez les Blues ? «C'est un coach qui est vraiment très proche de nous. Ça se voit qu'il était encore joueur récemment. Il nous parle beaucoup, participe beaucoup aux entraînements. Quand on travaille défensivement sur les corners, c'est lui qui les tire tous.Je peux vous assurer qu'il ne va presque jamais au milieu.»Zouma, qui a beaucoup appris dans le « Championnat de ses rêves » a désormais un objectif : s'imposer en Bleu. Mais il admet lui-même que le challenge est relevé «On est une nation avec tellement de talents à tous les postes. On doit se battre à chaque fois pour y être.