Après sa première et unique saison en Premier League, et après l'arrivée de Rafa Benítez sur le banc des Toffees, septembre 2021 a vu le Colombien James Rodriguez quitter l'Angleterre et signer pour l'équipe qatarie Al Rayyan. Le milieu de terrain brille actuellement à l'Olympiakos, en Grèce, avec des buts et des passes décisives, mais à Everton, les souvenirs du Colombien persistent. Récemment, le manager Frank Lampard a parlé de James et de l'absence d'un footballeur comme lui dans son équipe.

James manque à Everton

Interrogé sur la possibilité de modifier l'alignement pour inclure un milieu de terrain qui se connecte avec Dominic Calvert-Lewin, comme Carlo Ancelotti l'avait fait avec James lors de la saison 2020/2021, l'entraîneur a reconnu ne pas avoir quelqu'un avec les caractéristiques du numéro 10. "James était un type de joueur très particulier, le type de joueur qu'en toute honnêteté nous n'avons plus en ce moment et c'est comme ça. Il s'agit de trouver d'autres moyens de connecter l'équipe pour que Dominic ne soit pas isolé dans sa façon de jouer, et de s'assurer que nous jouons suffisamment bien entre les lignes", a déclaré Lampard en conférence de presse.