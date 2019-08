Lampard a "besoin" de Batshuayi

Olivier Giroud n’est plus la doublure d’Alvaro Morata ou de Gonzalo Higuain cette saison, mais l’avant-centre de l’équipe de France fait face à une concurrence bien différente du côté de Chelsea. Le joueur de 32 ans vient d’enchaîner deux titularisations, contre Liverpool en Supercoupe d’Europe (2-2, 4 tab à 5), puis Leicester (1-1), mais Tammy Abraham (21 ans), formé chez les Blues, avait été lancé en pointe par Frank Lampard en ouverture de la Premier League, à Old Trafford (défaite 4-0).



"La concurrence est là et cela met les buteurs au défi. Je n’ai aucun problème avec leur comportement et leur entraînement. On travaille dur sur le terrain pour créer le maximum d’actions afin de marquer. Si Tammy avait marqué au lieu de toucher le poteau contre United, cela aurait été différent pour lui. On doit rester positif et ça viendra. On a d’excellents joueurs offensifs et on va y arriver", a ainsi lancé le jeune coach, vendredi, en conférence de presse.

"Lamps" ne s’en cache pas, il va mettre ses trois avant-centre en concurrence, le 3e larron étant un certain Michy Batshuayi, qui a marqué un doublé avec l’équipe réserve contre les jeunes de Liverpool (3-0), lundi soir. "C’était une bonne performance et il a travaillé physiquement. Il a marqué deux jolis buts. Il travaille dur et ce match lui a permis d’avancer. On a besoin de Michy, on a besoin de concurrence devant", a ainsi affirmé le successeur de Maurizio Sarri, à la veille d’un déplacement à Norwich.

Expérimenté, précieux dans son jeu en remise et encore en réussite devant le but, Giroud parviendra-t-il à conserver sa place dans le onze de départ ? Abraham est un peu léger mais Batshuayi a le talent pour (enfin) s’imposer. Le souci, pour l'international tricolore, c’est qu’il n’aura plus la Ligue Europa pour empiler les buts, lui qui a fini meilleur réalisateur de la compétition en mai dernier. Chelsea disputera la Ligue des champions à partir de septembre et les adversaires seront d’un tout autre calibre.