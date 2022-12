L'acteur Michael B. Jordan parmi les nouveaux propriétaires de Bournemouth

Foley, qui possède aussi la franchise américaine de hockey sur glace des Vegas Golden Knights (NHL), devient le président des Cherries et sera présent pour le prochain match à domicile, contre Crystal Palace, le 31 décembre. "J'ai énormément de respect pour la passion et le soutien que la communauté de Bournemouth montre à l'égard du club et je pense que cette relation avec la communauté est la base nécessaire à tout succès sportif", a commenté l'Américain de 77 ans, cité sur le site internet du club. "Nous allons appliquer une approche du type +toujours avancer, ne jamais faire marche arrière+ qui a caractérisé tous mes investissements", a-t-il ajouté.

Le montant de la vente n'a pas été rendu public mais son précédent propriétaire, Maxim Demin, valorisait l'AFC Bournemouth à 175 millions d'euros. Foley en contrôle désormais 50,1% via Cannae Holdings; le reste est détenu par ses partenaires au sein du Black Knight Football Club, le consortium conduit par l'homme d'affaires américain, parmi lesquels l'acteur américain Michael B. Jordan (Creed, Black Panther). Avec Bournemouth, et après le rachat de Chelsea par Todd Boehly l'an dernier, la moitié des clubs de Premier League ont désormais des actionnaires américains à leur capital.

Fenway Sports Group, qui contrôle Liverpool, recherche cependant de nouveaux investisseurs et serait prêt à lâcher le contrôle des Reds, alors que la famille Glazer, qui possède Manchester United, a affiché cet automne son intention de vendre les Red Devils.