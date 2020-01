La statistique incroyable de Liverpool en Premier League

Liverpool a signé une nouvelle victoire précieuse sur la pelouse de Wolverhampton (1-2), ce jeudi, au terme d’un match très animé. Après avoir rapidement débloqué la situation par Henderson dès l'entame de match, les hommes de Jürgen Klopp ont vu les Wolves refaire surface au retour des vestiaires. Bousculés, les Reds ont même été proches de craquer, mais ils ont finalement trouvé les ressources nécessaires pour s'imposer sur le fil grâce à un but magnifique du classieux Roberto Firmino.

40 matches sans défaite pour Liverpool

Cette victoire - la quatorzième consécutive - permet évidemment à Liverpool de se rapprocher un peu plus d'un titre de champion espéré depuis 30 ans. Mais au-delà de cet implacable constat, deux statistiques interpellent : Liverpool a pris 67 points sur 69 possibles cette saison en Premier League. Et surtout, les Reds n'ont plus connu le goût de la défaite depuis 40 matches... Une prouesse que seules 4 équipes étaient parvenues à réaliser dans toute l'histoire du championnat anglais.