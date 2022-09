Arsenal a manqué Dusan Vlahovic en janvier dernier, qui a choisi de quitter la Fiorentina pour la Juventus, mais l'attaquant international serbe est à nouveau lié aux Gunners. Selon Calciomercatoweb, le manager Mikel Arteta voit Vlahovic comme une option de secours à Gabriel Jesus. En outre, les Gunners chercheraient également à faire signer Fabio Miretti de la Juve dans une double transaction d'une valeur de 110 millions d'euros.

Vlahovic agacé à la Juve

Bien que la Juventus soit actuellement 8eme en Serie A et qu'elle semble condamnée à l'élimination en Ligue des Champions après ses défaites contre le Paris Saint-Germain et Benfica, cette perspective alléchante semble bien lointaine pour les leaders de la Premier League. Selon Calciomercato, Vlahovic s'agace à la Juventus d'être laissé isolé à la pointe de l'attaque. Il a pourtant inscrit quatre buts lors des six premiers matches de Serie A de la saison, contre sept en quinze matchs l'an dernier.