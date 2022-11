Justice - Guardiola : "Benjamin Mendy est un très bon gars"

Depuis la fin du mois d'août, le latéral gauche de Manchester City et de l'équipe de France Benjamin Mendy est en procès, lui qui est accusé par huit femmes d'agressions sexuelles et viols. L'international français ne connaît toujours pas sa sanction suite aux nombreuses interrogations de la justice sur tous les détails de la vie du latéral gauche. L'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a été interrogé ce lundi par le juge Steven Everett, afin de parler de son ancien joueur. Toujours très factuel, voici ce qu'a répondu l'entraîneur catalan.



"Il m'a demandé, Mendy, de venir aujourd'hui avec vous tous, votre honneur (le juge Steven Everett). Et c'est pourquoi je suis là. Je ne sais pas s’il portait beaucoup de pressions sur ses épaules, car je ne lui ai pas demandé. Mais en tant que club et en tant que manager, nous avions beaucoup d'attentes. C’est un joueur exceptionnel. C'est un très bon gars. Il aime s'amuser et fait en sorte que les gens s'amusent. C'est difficile de trouver quelqu'un dans le vestiaire qui parle de lui en mal. Si je contrôle mes joueurs à l'entraînement, je ne sais pas ce qu'ils font dans leur vie privée. Je ne suis pas son père. Bien sûr que je n’étais pas content quand il faisait des fêtes."