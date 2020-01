Jürgen Klopp (Liverpool) : "United a joué au football, mais pas très souvent"

« Les supporters peuvent chanter à propos du titre. Pas nous ». Jurgen Klopp, le manager de Liverpool, a calmé le jeu après le succès probant de ses hommes contre Manchester United dans le derby d'Angleterre ce dimanche. Un succès qui rapproche les Reds du titre, même si Klopp préfère parler du match et de son contenu :

«United voulait nous ennuyer»

« Quelle performance contre un adversaire avec la qualité de United et la mise en place de United », a apprécié le coach allemand au micro de Sky Sports au terme de la rencontre. « Ole [Gunnar Solskjaer] vous dira la même chose : ils voulaient nous ennuyer, distraire notre jeu, défendre et contre-attaquer. Ils avaient des moments où ils jouaient au football mais pas très souvent, les autres moments c'était difficile de créer des opportunités, mais la manière dont nous avons créé les nôtres était exceptionnelle. Je ne sais pas si nous serons rattrapés ou non, je m'en fiche. D'abord et avant tout c'est la Premier League. Nous jouons les Wolves jeudi, c'est notre prochain défi. Je n'ai pas assez d'espace dans ma tête pour penser à autre chose », a encore indiqué l'ancien boss de Dortmund.