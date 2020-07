José Mourinho évoque l'attente autour de Harry Kane avec Tottenham

Kane traverse une situation d'amélioration, pas de crise selon Mourinho

Harry Kane est de retour avec les Spurs en Premier League suite à la pandémie de coronavirus, étant buteur à une reprise lors des deux matches disputés par Tottenham. Il est la cible de critiques car, selon certains observateurs, son rendement n'est pas assez aussi élevé qu'il ne pourrait l'être. Pour José Mourinho, l'explication est simple : c'est Harry Kane lui-même qui a engendré des attentes fortes autour de son cas en se montrant, à ses yeux, comme très performant. "Dans le match avant le but contre West Ham, je pense que c'était à la 60ème minute, nous avions un corner défensif que Dele Alli a dégagé d'une tête et Harry Kane était dans la surface sur un corner défensif", a d'abord commenté le coach en conférence de presse.Puis de poursuivre son argumentaire en soulignant son impact très important : "Je pense que 10 ou 11 secondes plus tard, il était devant le gardien de West Ham Lukasz Fabianski avec un tir du pied gauche qui était presque un but au deuxième poteau. Vous vous attendez à ce qu'Harry marque plus d'un but en deux matches - c'est sa faute. Il a créé cette attente pour vous. Donc, quand le gars ne marque pas beaucoup de buts, vous pensez qu'il y a une crise, mais il n'y a pas de crise, il y a une amélioration." Septième en Premier League, Tottenham affrontera Sheffield, jeudi (19 heures).