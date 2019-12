Homophobie : Deux hommes arrêtés lors de Brighton - Wolverhampton

Deux supporters des #Wolves arrêtés pour des chants homophobes à Brighton https://t.co/KnKhcUNRUj Pourquoi les Anglais sont-ils les seuls à aller au fond des choses dans la lutte contre l’homophobie dans les stades?

— Me Thierry Granturco (@Me_Granturco) 10 décembre 2019

Brighton a concédé le match nul (2-2) ce dimanche après-midi sur sa pelouse face à Wolverhampton, dans le cadre de la seizième journée de Premier League. Une rencontre qui a fait parler d'elle pour le comportement de deux supporters des Wolves. Expulsés du stade Amex par des stewards pour avoir réalisé des gestes homophobes et tenu et des injures du même type, les deux hommes, âgés de 46 et 48 ans selon The Guardian, ont été arrêtés par la police du Sussex. Ces événements interviennent alors que ce week-end de Premier League soutenait la cause LGBT.Sur les brassards de capitaine, les lacets de crampons, les tableaux d'affichage ou encore les poteaux de corner, le multicolore était très présent lors de cette seizième journée. Dans un communiqué, Wolverhampton a puni fermement ces actes et a affirmé qu'il soutiendrait l'enquête de la police du Sussex, pour que des sanctions soient prises à l'encontre des deux hommes.