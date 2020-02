Hakim Ziyech a répondu à l'appel de Londres

Déjà trois passes décisives à Stamford Bridge

166 - Hakim Ziyech 🇲🇦 a été impliqué dans 166 buts depuis ses débuts en Eredivisie 🇳🇱 (79 buts, 87 passes décisives), au moins 36 de plus que tout autre joueur sur la période. Chelsea ? pic.twitter.com/9JKLXZ1u87

— OptaJean (@OptaJean) February 12, 2020

Erik ten Hag est fier de Ziyech

Huit ans après avoir fait ses débuts en Eredivisie, Hakim Ziyech se prépare à affronter un nouveau défi. Le Marocain va rejoindre la Premier League. Les médias néerlandais, De Telegraaf en tête, ont annoncé qu'un accord verbal avait été trouvé entre l'Ajax Amsterdam, son club depuis 2016, et Chelsea. Le montant du transfert devrait approcher les 45 millions d'euros. Un moyen de réparer l'oubli dont l'ailier a été victime l'an passé. Après l'épopée européenne du club amstellodamois, Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt ou Lasse Schöne ont rejoint les cinq grands championnats. Donny van de Beek, David Neres ou André Onana ont été suivis par des top-clubs. Mais pour Ziyech, aucune offre concrète n'avait été formulée.Comme si ces chiffres ne suffisaient pas à effacer les quelques doutes qui pouvaient exister à son sujet.Visiblement, le rythme maintenu pendant la saison actuelle a fait la différence. Et certainement un match en particulier. Dans une saison où il tourne à 8 buts et 21 passes décisives en 30 apparitions toutes compétitions confondues, le joueur de 27 ans a proposé un véritable récital sur la pelouse de Stamford Bridge le 5 novembre dernier. Dans ce qui a sûrement été le match le plus fou de la phase de poules (4-4), le natif de Dronten a réalisé un triplé de passes décisives.Sa célébration où il provoquait les supporters des Blues iconique. De quoi taper dans l’œil des dirigeants des Blues. Ziyech se prépare maintenant à faire son retour dans le sud de Londres bien plus vite que prévu.L'international marocain est une priorité de Frank Lampard qui souhaitait déjà le recruter cet hiver. Face au refus des dirigeants néerlandais, l'affaire a été repoussée de quelques mois. En Angleterre, il aura la mission de prendre la suite de Pedro et Willian. Un rôle important dans un grand club. Un transfert qui ne choque pas Erik ten Hag. Mercredi, après la victoire sur le Vitesse Arnhem en KNVB Beker, l'entraîneur ajacide a été interrogé sur le sujet. « Je sais depuis longtemps où Hakim va aller. Tout est très clair.. Nous devons encore attendre l'officialisation pour en parler mais le moment venu, nous allons être très contents pour lui. Je suis très fier de lui. » Un moyen de le remercier pour son investissement pendant quatre saisons où l'Ajax est redevenu un club qui compte sur la scène européenne. Pour la première fois de sa carrière, Ziyech va quitter son pays natal. Un défi à la hauteur de son talent.