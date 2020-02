Garder Aubameyang à Arsenal, le « défi » de Mikel Arteta

Pierre-Emerick Aubameyang file grand train en Angleterre. Auteur d’un doublé contre Everton dimanche (3-2), l'international gabonais est revenu à hauteur de Jamie Vardy au classement des buteurs de Premier League, avec 17 réalisations. Cette efficacité ne laisse pas indifférents les plus grands clubs, au premier rang desquels le Barça, qui avait tenté une approche poussée cet hiver. A tel point que le nouvel entraîneur des Gunners (9emes du classement à 7 longueurs de la dernière place qualificative pour la C1), Mikel Arteta, a abordé le sujet face à la presse.

« Espérons qu'en plus des victoires, mais aussi de ce que nous essayons de faire, qu'il aime vraiment être sur le terrain à chaque fois qu'il est aligné, qu'il se sente impliqué dans ce que nous essayons de construire ici. Et je pense qu'il est dans cet état d'esprit en ce moment », a expliqué le technicien espagnol, cité par la BBC.

En manque de Ligue des Champions

Sous contrat jusqu'en juin 2021, Aubameyang sera face à un choix de carrière déterminant cet été. Lui qui n'a pas joué la moindre minute en Ligue des Champions avec Arsenal depuis son arrivée en janvier 2018 peut-il s'inscrire dans la durée ? Mikel Arteta est conscient de ce manque. « Je pense que cela a été difficile pour lui, un joueur de son niveau, il y a eu beaucoup de déceptions ces derniers mois et dernières années car il a de grandes attentes. Vous savez qu'il veut jouer dans les plus grands clubs et les plus grandes compétitions et être là-haut avec les meilleurs joueurs du monde », a reconnu le successeur d'Unai Emery, avant de conclure. « Nous devons essayer de le soutenir et de tout lui donner au club pour qu'il se sente épanoui. C'est le défi que j'ai ici. C'est un superbe joueur. Il mérite complètement d'être aimé par les autres équipes mais j'espère que nous pourrons le convaincre que c'est le bon endroit ici pour lui. Et qu'il a un avenir ici. »