S'il n'a plus joué avec Arsenal depuis un bon moment en raison d'une mise à l'écart décidée par Mikel Arteta, Pierre-Emerick Aubameyang n'a pas fait avec sa sélection. Présent au Cameroun pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations,en raison d'un. Pire, la compétition est déjà terminée pour lui car il présenterait "des lésions cardiaques" liées à son infection. Sa Fédération a communiqué à ce sujet.Ce lundi, la FEGAFOOT a confirmé que l'attaquant d'Arsenal, mais également Mario Lemina, allaient rentrer dans leurs clubs respectifs. Le communiqué de la Fédération Gabonaise de Football précise ainsi que. Un coup dur pour le Gabon malgré un début de compétition intéressant ponctué pour l'heure d'une victoire face aux Comores (1-0) et d'un nul contre le Ghana (1-1).De son côté, le sélectionneur gabonais Patrice Neveu s'est exprimé sur ce choix : "Vu le souci médical que Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina ont rencontré, en accord avec le docteur et la commission médicale de la CAF, on a pris la décision sage de les faire rentrer dans leurs clubs. (...)(...) Sur place, nous n'avons pas la possibilité de mesurer la dangerosité des déchets de Covid qui restent dans leurs organismes. Enfin," Reste donc à espérer les deux hommes se remettront rapidement.