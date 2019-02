Fulham: Ranieri très contesté

La défaite concédée mercredi soir à Southampton (2-0) a scellé un mois de février catastrophique pour Fulham, qui a concédé quatre défaites en autant de rencontres, par au moins deux buts d'écart à chaque fois.

Durant la rencontre, les fans du club londonien n'ont pas caché leur colère à l'encontre Claudio Ranieri avec des chants hostiles à l'ancien manager de Leicester.

Arrivé mi-novembre à Fulham, Ranieri n'a pas réussi à relancer les Cottagers qui, après une série de sept défaites en huit matches, pointent à 10 points du premier non-relégable. Et Chelsea, Liverpool et Man City sont au programme des prochaines semaines...

Sung in the Fulham end tonight:



“We’re fucking shit.

How shit must you be, you’ve only scored one.

Let’s pretend we scored a goal.

You’re going down with the Fulham.

You don’t know what you’re doing.

We don’t want you here, fuck off Ranieri.”



Seemingly well received... https://t.co/q1XT1jaiZD