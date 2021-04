Fulham : Que devient Alphonse Areola ?

Comme leurs hôtes, Alphonse Areola et ses coéquipiers de Fulham sont rentrés dans l’histoire dimanche dernier sur la pelouse d’Aston Villa, où ils se sont inclinés 3-1. Car pour la première fois, aucun joueur présent au coup d'envoi n'était en effet né le 15 août 1992, lors des débuts de la Premier League. Ce qui ne consolera sans doute pas les Cottagers, battus pour la troisième fois consécutive et qui voient le maintien s’éloigner.



Ils occupent la dix-huitième place, celle de premier relégable, avec trois points de retard sur Newcastle (17e), mais avec un match en plus. Mais la situation serait sans doute pire sans le gardien français. Même s’il a connu des débuts difficiles, et qu’il avait notamment offert un but à son ancien coéquipier parisien Edinson Cavani en janvier contre Manchester United, il réussit une saison plus que correcte et a même signé des prestations "fantastiques" selon son entraîneur Scott Parker.



Comme face à Brighton, Liverpool ou Tottenham, des rencontres où le gardien prêté par le PSG s’est particulièrement mis en évidence. Et seuls sept clubs de Premier League ont fait mieux que Fulham en termes de clean-sheets, et les neuf matchs sans prendre de but d'Areola. Il s’est donc adapté à ce nouvel environnement, après une saison très compliquée au Real Madrid. Titularisé à 30 reprises en championnat, il n’avait d’ailleurs plus autant joué depuis l’exercice 2017-2018, avec le PSG (34 matchs en Ligue 1).

Dans le viseur du Milan



Un club parisien avec qui il est sous contrat jusqu’en 2023, mais où "San" Keylor Navas est plus que jamais en place. On imagine donc mal qu’il vienne jouer les doublures du Costaricain. Un transfert semble donc être envisageable et d’après les rumeurs italiennes, son agent, le truculent Mino Raiola, lui chercherait un point de chute en Serie A. Après l’AS Rome, l’AC Milan, qui cherche un successeur à Gianluigi Donnarumma, le pisterait aussi, tout comme Mike Maignan, qu’il a récemment retrouvé avec les Bleus pour le dernier rassemblement avant l’Euro.



"Alphonse a eu des difficultés au début avec une équipe qui prend beaucoup de buts, mais aujourd'hui, ses prestations sont intéressantes", avait reconnu Didier Deschamps pour justifier son rappel. Reste à voir si le champion du monde 2018 sera dans la prochaine liste au détriment du Lillois. Ce qui ne semble pas être la tendance.



Areola, le patient anglais :