Fair-play, Pep Guardiola (Manchester City) lâche les armes face à Liverpool

16 points. C'est l'écart qui sépare actuellement Liverpool, leader de Premier League, de son dauphin Manchester City. Un gouffre. Après une bataille épique la saison passée pour le titre, ces deux clubs ne devraient pas lutter jusqu'au bout cette saison. La faute à la cadence absolument prodigieuse des Reds, inarrêtable depuis plus d'un an maintenant. Depuis le lever de rideau, l'équipe de Jürgen Klopp n'a perdu que deux petits points en championnat.

La classe de Guardiola pour Liverpool

Pep Guardiola est habitué à survoler les débats. Mais l'Espagnol sait aussi reconnaître la supériorité d'un adversaire à cette altitude-là. C'est ce qu'il a fait en conférence de presse ce mardi, avec une grande classe. "Liverpool va, bien évidemment, être sacré champion en Premier League. Mais ce club l'aurait également emporté en Espagne, en Italie et en Allemagne. Mais Liverpool est juste fantastique, phénoménal, bouleversant. Il faut l'accepter et apprendre de ça", a lâché l'ancien entraîneur du Barça devant son assistance. Peu avare de compliments sur City lui aussi, Jürgen Klopp appréciera le fair-play de son meilleur ennemi.