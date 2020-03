Lukaku : "Il a vraiment des yeux dans le dos"

"Est-ce qu’on peut tous être d’accord sur le fait que, sans préjugés, le meilleur joueur de Premier League cette saison est Kevin De Bruyne ? Il est sur une autre planète cette année." Meilleur homme sur le terrain mercredi dernier lors de la victoire de Manchester City face au Real Madrid en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions, le milieu de terrain belge, aligné devant, a beaucoup impressionné, et pas uniquement en Europe, à l’image de ce tweet du basketteur américain Larry Nance, béat d’admiration devant la prestation de "KDB", sublime passeur décisif puis buteur à Santiago-Bernabeu.



Mais l’intérieur des Cavaliers n’est évidemment pas le seul à s’extasier pour De Bruyne. Sans forcément aller jusqu’à dire, comme Nance, fan déclaré des Citizens, que le meilleur passeur de Premier League en est aussi le meilleur joueur, puisque la concurrence est rude, notamment du côté de Liverpool. Au milieu, en revanche, c’est difficile de trouver mieux. Lundi soir, sur Instagram, Romelu Lukaku l’a d’ailleurs spontanément cité lors d’une session de questions-réponses, alors qu’on lui demandait qui était le meilleur milieu de terrain avec qui il avait joué. "Kevin De Bruyne. Il a vraiment des yeux dans le dos", a répondu son compatriote.

50 - Kevin De Bruyne 🇧🇪 a inscrit son 50e but toutes compétitions confondues pour Manchester City. C’est la 1e fois qu’il est buteur et passeur décisif lors d’un match de Ligue des Champions. Capi.#RMAMCI pic.twitter.com/K1bOV7crLl

Guardiola : "Un joueur exceptionnel"



Et il réussit même à impressionner son entraîneur à City, comme après cette passe aveugle pour Gabriel Jesus à Madrid, où il était capitaine. "Il a passé la balle à Gabriel sans savoir qu’il était là. Mais en pensant : «Gabriel, tu dois être là». Il arrive toujours à trouver une solution, souffle un Pep Guardiola admiratif. Il ne ressent pas beaucoup la pression, et il aime jouer les grands matchs. C’est un joueur exceptionnel". Qui, selon le Catalan "continue encore à s’améliorer". Pas de quoi monter à la tête du joueur de 28 ans, qui se dit peu intéressé par les distinctions individuelles : "Je ne me souviendrai pas de cette saison en fonction de mon nombre de buts ou de passes. Mais pour les trophées remportés". Et si la Premier League est hors de portée, il a déjà enrichi son palmarès d’une nouvelle League Cup dimanche et rêve à haute voix d’un triplé, avec la FA Cup et une Ligue des champions que les Citizens, sanctionnés par l'UEFA mais qui ont fait appel, pourraient ne pas disputer les deux prochaines saisons. C'est le moment ou jamais...



