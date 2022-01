Everton : Lucas Digne s’en prend à Benitez

L'arrière français, 28 ans, est sur le point de rejoindre les Villans de Steven Gerrard pour 25 millions de livres sterling après avoir chuté en bas de la hiérarchie à Goodison Park suite à des rumeurs de désaccord avec Benitez. La dernière apparition de Digne pour les Toffees a eu lieu lors de la défaite 4-1 du club dans le Merseyside Derby contre Liverpool. Depuis, il a été mis à l'écart par Benitez alors que circulent des rumeurs de conflit entre les deux hommes.

Digne règle ses compte sur les réseaux sociaux

Le joueur a d'ailleurs écrit un long message sur les médias sociaux : "Merci pour ces 3 ans et demi en Bleu. Depuis le premier jour, les Evertoniens m'ont accueilli avec beaucoup de chaleur, et je leur en serai toujours reconnaissant. J'ai adoré faire partie de la famille Everton. J'ai toujours travaillé dur pour rendre la pareille aux fans, sur le terrain et en dehors. J'ai aimé l'unité entre les fans et les joueurs. Pas seulement à Goodison les jours de match, mais aussi dans la vie de tous les jours. Il y a seulement un an, j'ai signé un nouveau contrat avec l'ambition de rester longtemps dans ce club, de tout donner pour mon club, pour le développement et le projet auquel je croyais, et pour les fans passionnés.", a d'abord glissé le Français.

"Mais je n'entrerai pas dans une guerre des mots avec qui que ce soit. Le club ne mérite pas cela, les fans ne méritent pas cela - et pour être honnête, je n'ai pas l'impression de le mériter. Merci à vous tous, merveilleux, fiers et passionnés, véritables Evertoniens. Cela a été un honneur et un vrai plaisir de jouer pour vous, les fans, les gens - parce qu'un club n'appartient pas à un joueur ou à un manager, mais aux fans. Je vous porterai toujours dans mon cœur, où que j'aille. Parfois, il suffit d'une personne de l'extérieur pour détruire une belle histoire d'amour. Tout le meilleur à @everton et aux Evertoniens", a ajouté Digne.