Everton: Kean dans la tourmente

S'il avait été l'une des révélations du précédent exercice sous les couleurs de la Juventus et de l'équipe nationale, Moise Kean éprouve depuis de réelles difficultés à confirmer. Transféré des Bianconeri à Everton durant l'été écoulé, l'attaquant international italien n'a toujours pas inscrit le moindre but en Premier League.

Et samedi, si les Toffees sont parvenus à s'imposer (1-2) sur la pelouse de Southampton pour le compte de la 12e levée du championnat, l'intéressé n'était pas de la partie. Et pour cause, d'après la presse britannique, le joueur de 19 ans était arrivé en retard à un rendez-vous fixé pour l'ensemble de l'équipe, et a donc été sanctionné par une mise à l'écart. C'est déjà la deuxième fois de la saison que Moise Kean manque de ponctualité.