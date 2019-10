Everton: Encore une chance pour Marco Silva ?

Si plusieurs équipes européennes ont profité de cette deuxième trêve internationale de la saison pour opérer des changements sur les bancs de touche, les tabloïds britanniques pensent qu'aucun chambardement n'aura lieu à court terme du côté d'Everton. Pourtant, les Toffees vont mal depuis l'entame de l'exercice en cours, et pointent à une inquiétante 18e place de Premier League.

Seulement victorieux à deux reprises en championnat, le club de Liverpool reste par ailleurs sur quatre revers de rang. Marco Silva est donc sur un siège éjectable, mais devrait encore diriger Lucas Digne et consorts samedi 19 octobre, pour la prochaine levée de Premier League et la réception de West Ham United. Néanmoins, en cas de résultat négatif, l'étau se resserrerait un peu plus autour du technicien portugais.