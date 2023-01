Eric Cantona tacle Cristiano Ronaldo après son départ vers Al Nassr

Ce début d’année 2023 a été marqué par le départ de Cristiano Ronaldo vers Al-Nassr. Libre de tout contrat depuis que Manchester United l’a libéré durant le Mondial, l’attaquant de 37 ans a quitté l’Europe pour s’offrir probablement un dernier défi, avec un contrat juteux à la clé. Mais ce transfert en a tout de même surpris plus d’un, et a énormément fait réagir ces dernières semaines.

Pas du genre à garder sa langue de sa poche, Eric Cantona a également donné son avis sur cet accord inattendu entre le club saoudien et le quintuple Ballon d’Or. Pour Manchester Evening News, le King a livré une analyse claire. « Je pense que Ronaldo n’a pas réalisé - et il ne réalise toujours pas - qu’il n’a plus 25 ans. Il est juste plus âgé et il aurait dû comprendre qu’au lieu de ne pas être heureux de jouer certains matches, il aurait dû dire : OK, je n’ai pas 25 ans, je ne peux pas jouer tous les matches, mais je vais aider les jeunes joueurs et accepter cette situation. C’est comme tout dans le monde, vous avez des gens qui acceptent qu’ils sont plus âgés. Nous devons l’accepter. Dans tout ce que nous faisons. Pas seulement dans le football. Dans tout. Je ne peux pas courir aussi vite que lorsque j’avais 30 ans, je dois l’accepter. Je dois accepter que je vais mourir un jour. C’est difficile de l’accepter, mais il le faut. Et la fin d’une carrière, c’est une petite mort. Vous devez commencer quelque chose d’autre. Et avant de mourir, vous vieillissez et vous devez accepter de vieillir », a ainsi déclaré l’ancien international français.