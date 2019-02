Disparition Sala: Mbappé fait un don important pour le pilote

Kylian Mbappé a participé à la cagnotte lancée pour que les recherches se poursuivent pour retrouver David Ibbotson, le pilote de l'avion d'Emiliano Sala, qui s'est abîmé en mer le 21 janvier dernier.

L'attaquant du PSG a permis de franchir la barre des 100 000 livres en donnant 27 000 livres (environ 30 850 euros), soit pratiquement la même somme que ce qu'il avait versé en faveur de l'ancien joueur du FC Nantes.

A gofundme page for the pilot, David Ibbotson is now in effect. It has been set up by his family. His family deserve to have him home https://t.co/1B9AyffSey