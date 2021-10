Des blessés en attaque à Chelsea

Romelu Lukaku et Timo Werner sont sortis en boitant pendant la première mi-temps du match de Ligue des Champions de Chelsea contre Malmö, mercredi. L'attaquant belge a dû être remplacé à la suite d'un tacle de Lasse Nielsen, qui a entraîné un penalty marqué par Jorginho pour donner une avance de 2-0 à l'équipe de Thomas Tuchel.

Un calendrier surchargé

Chelsea a eu une autre raison de s'inquiéter lorsque Werner a semblé se déchirer l'ischio-jambier et n'a pas pu continuer, Callum Hudson-Odoi l'a remplacé avant la mi-temps. Les champions d'Europe en titre ont six matchs à disputer au cours des 17 prochains jours, et Tuchel espère que son duo d'attaquants sera en mesure de récupérer rapidement.