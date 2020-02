Dele Alli (Tottenham) se moque du Coronavirus puis s’en excuse

Le break de deux semaines dans le championnat anglais ne fait visiblement pas du bien à tout le monde. Dele Alli, le milieu de terrain des Spurs et de la sélection des Three Lions, n’a par exemple rien trouvé de mieux que de faire des commentaires moqueurs sur le Coronavirus et des personnes qui sont atteintes par cette affreuse maladie. Il a fait son mea-culpa par la suite, mais le mal était fait.



Alors qu’il se trouvait dans un aéroport, Alli a pointé la caméra de son téléphone mobile vers une personne d’origine asiatique qui se baladait dans le hall. Ensuite, il l’a dirigée vers un désinfectant, et a ajouté la légende suivante à la vidéo postée sur Snapchat : « Ce virus doit être beaucoup plus rapide pour m’attraper ».

Dele Alli s'est rendu compte de sa bêtise

Alli a supprimé la vidéo peu de temps après sa publication et s'est ensuite rendu sur le réseau chinois Weibo pour s'excuser de sa bêtise. "Je voudrais m'excuser pour la vidéo que j'ai publiée hier sur Snapchat. Ce n'était pas drôle. Je m'en suis rendu compte immédiatement et je l'ai enlevée. J’ai terni mon image et celle de mon club. Je ne veux pas que vous ayez cette impression de moi, ce n'était pas drôle et je l'ai réalisé tout de suite et je l'ai retiré. Il ne faut pas plaisanter. Je transmets tout mon amour, mes pensées et mes prières pour les gens de Chine."