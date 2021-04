De Bruyne vers un forfait contre Paris ?

Les choses sont bien mal engagées pour Kevin De Bruyne. Obligé de sortir prématurément samedi, lors de la défaite de Manchester City face à Chelsea (1-0), en demi-finale de FA Cup, le Belge s'était tout de suite plaint de la cheville gauche. En conférence de presse d'après-match, Pep Guardiola s'était montré des plus inquiets pour son joueur. Deux jours plus tard, Manchester City a communiqué et confirme ce lundi que Kevin De Bruyne va d'ores et déjà manquer le match de championnat prévu mercredi contre Aston Villa.

[📺 LIVE] ⚽ #FACup

😫 Grosse frayeur pour Manchester City !

😬 Kevin De Bruyne sort touché à la cheville à 10 jours du choc face au PSG ! pic.twitter.com/s8fpYESUyv — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 17, 2021

Dans son communiqué, le club mancunien précise que "la gravité exacte du problème n'est pas encore connue" et que "Kevin (De Bruyne) continuera à être examiné". Manchester City précise enfin qu'il reviendra donner des nouvelles de l'international belge "en temps voulu". L'inquiétude demeure et s'amplifie même chez les supporters des Skyblues, qui voient se profiler la demi-finale de Ligue des champions face au Paris Saint-Germain, sans savoir si leur maître à jouer pourra tenir sa place.

Kevin De Bruyne a cependant encore le temps de se remettre d'une blessure dont la nature demeure inconnue. La première manche entre Mancuniens et Parisiens est programmée le 28 avril prochain, avec le déplacement des Cityzens du côté du Parc des Princes. Il reste donc moins de dix jours à De Bruyne pour retrouver la pleine possession de ses moyens physiques.