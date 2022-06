David Beckham remercie Sir Alex Ferguson

David Beckham est passé par Singapour pour une tournée promotionnelle et s'est adressé à un groupe de fans et aux médias vendredi. Il s'est remémoré les meilleurs et les pires moments de sa carrière et a remercié son ancien entraîneur de Manchester United, Sir Alex Ferguson, qui s'est occupé de lui sur le terrain et en dehors. Beckham raconte comment il s'est remis de la Coupe du monde 1998, où il a reçu un carton rouge et a été tenu responsable de l'élimination de l'Angleterre.

Beckham remercie aussi les supporters

"L'une des personnes les plus importantes pour moi à ce moment-là était Sir Alex Ferguson et les supporters de Manchester United. Si je n'avais pas eu les fans de Manchester United à ce moment-là, j'aurais eu beaucoup de mal à m'en remettre, parce que c'était une période difficile pour moi et pour ma carrière, sur le terrain et en dehors, parce que, vous savez, tout ce qui se passait sur le terrain était également difficile en dehors. Mais, vous savez, la seule chose que je savais faire pour moi personnellement, c'était de baisser la tête et de travailler plus dur et de ne pas essayer de prouver ma valeur aux autres, mais de me prouver à moi-même que je pouvais encore jouer au plus haut niveau, continuer au plus haut niveau, être un joueur de Manchester United, parce que chaque match de cette saison était difficile... que je joue à l'extérieur ou à Old Trafford. Mais au moment où j'ai marché jusqu'au drapeau de corner, toute la tribune s'est levée et m'a applaudi, m'a acclamé et a chanté mon nom. Et c'était les fans de Manchester United. Et c'était la chose la plus importante pour moi", a-t-il indiqué dans des propos relayés par Marca.