Crystal Palace: Sakho forfait pour la reprise

Mamaou Sakho va manquer la première journée de Premier League. Le défenseur central de Crystal Palace est forfait pour la réception d'Everton samedi, a indiqué son entraîneur ce vendredi en conférence de presse.

Le Français n'avait pas participé au dernier match amical de son équipe contre le Hertha Berlin (0-4). Roy Hodgson ne pourra pas non plus compter sur James Tomkins et Jeff Schlupp, également blessés.