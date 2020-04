Entraîneur vétéran qui officie depuis 1976, Roy Hodgson pourrait être privé de banc en cas de reprise de la Premier League. La raison ? Son âge. En effet, les personnes âgées de plus de 70 ans font partie de la population classée «à risque» face au coronavirus. Le manager de 72 ans pourrait ne pas avoir le droit de diriger les séances d'entraînement, voire même les matches officiels, de Crystal Palace, club qu'il entraîne depuis septembre 2017.

Une dérogation spéciale pour Hodgson ?



Le média TalkSport évoque deux alternatives : soit son assistant Ray Lewington (63 ans) reprendrait le rôle de manager. Soit, une dérogation spéciale serait accordée à l'entraîneur né en 1947. Pour rappel, le Covid-19 a déjà contaminé plus de 153 000 personnes et causé plus de 20 000 décès au Royaume-Uni. Le gouvernement anglais a prévu de communiquer le 7 mai prochain sur un éventuel retour des compétitions sportives. Aux dernières nouvelles, la Premier League prévoit une reprise des joutes en juin, mais les personnes âgées sont soumises à de sévères règles de confinement.