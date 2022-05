Crystal Palace : Pas de poursuite pour Vieira après la rixe avec un supporter

Patrick Vieira ne sera pas poursuivi par la police consécutivement à sa rixe avec un supporter, survenue jeudi dernier au terme de la rencontre entre Everton et Crystal Palace (3-2). Pour rappel, cette rencontre a été celle du maintien des Toffees en Premier League. Menés 2-0, les joueurs de Frank Lampard avaient su arracher le succès et suite à un envahissement de terrain. Après avoir été insulté par un supporter, Vieira l'avait mis à terre d'un coup de pied.

Un "gros problème" concernant les invasions de terrain en Premier League

Ce lundi, à travers un communiqué officiel, la police de Merseyside, qui avait ouverte une enquête vendredi, a indiqué quelques nouvelles sur cet épisode. "Nous avons travaillé avec le club d'Everton FC pour rassembler toutes les images de vidéosurveillance disponibles et avons parlé aux témoins. Les officiers ont parlé aux deux hommes impliqués et la possibilité de déposer une plainte officielle ou d'enclencher une poursuite a été déclinée".



Si la saison de Premier League s'est achevée dimanche sur le 4ème titre de champion de Manchester City en 5 ans, Crystal Palace a su s'offrir un succès de prestige face à Manchester United (1-0). La formation entraînée par le champion du monde 2018 a terminé au 12ème rang de l'élite. Au sujet du comportement des supporters, Vieira a d'ailleurs livré sa réflexion, en conférence de presse. "Quand on regarde en Premier League, il y a eu beaucoup d'invasions de terrain qui peuvent causer des problèmes. Vous ne savez pas ce qui peut se passer. Il y a un gros problème à régler pour la FA et la Premier League", a-t-il indiqué.



Dans le même temps, lors d'un autre envahissement de terrain, le gardien d'Aston Villa, Robin Olsen, a été agressé par des fans des Citizens. S'excusant auprès du gardien, City a expliqué avoir lancé une enquête et promis qu'une fois identifié "l'individu responsable sera sanctionné d'une interdiction de stade indéterminée".