Crystal Palace : La réaction de Vieira sur la rumeur de son arrivée

Sans club depuis décembre dernier et son départ de l'OGC Nice, Patrick Vieira pourrait retrouver un poste d'ici peu de temps. Le champion du monde 1998 serait proche de s'engager en faveur de Crystal Palace, selon des informations de L'Equipe. Il aurait été sollicité par Lille et Fenerbahçe, ces derniers jours, selon la même source. Quatorzième du dernier exercice de Premier League, Crystal Palace n'est plus dirigé par Roy Hogdson, qui a quitté son poste d'entraîneur après quatre saisons passées au club. Si durant un moment, Crystal Palace a cru conclure un accord avec Lucien Favre, ce dernier a finalement effectué une marche arrière, voulant étendre son passage hors des terrains.

"Tant qu'il n'y a rien de signé tout peut arriver"

Selon L'Equipe, un accord pour un contrat de trois ans aurait été trouvé dans la nuit de lundi à mardi entre Vieira et le club anglais. Au micro de beIN Sport, ce mardi, l'intéressé a répondu à la rumeur. "Il en est où, il en est qu'il faut toujours rester vigilant par rapport à ce qu'on peut entendre et ce qu'on peut dire parce que tant qu'il n'y a rien de signé tout peut arriver", a-t-il répondu à Darren Tulett qui l'a sondé sur le sujet.