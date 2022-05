Crystal Palace : Après le coup de pied de Vieira, la police britannique ouvre une enquête

L'incident entre Patrick Vieira et un supporter d'Everton aura une suite. Jeudi soir, au terme de la défaite de Crystal Palace à Everton (3-2), un supporter des Toffees est venu insulter le technicien, qui lui a répondu par un coup de pied en le faisant du même coup tomber au sol. En conférence de presse d'après-match, le champion du monde 1998 a estimé n'avoir "rien à dire" sur le sujet. Dans un communiqué, la police de de Merseyside, elle, a annoncé l'ouverture d'une enquête. "Nous travaillons avec Everton pour rassembler toutes les images de vidéosurveillance disponibles et nous parlons à des témoins. Aucune plainte officielle n'a été reçue et les enquêtes sur l'incident sont en cours", a-t-elle expliqué.

Vieira soutenu par Lampard et Guardiola

D'après l'agence Press Association, la fédération de football anglaise (FA) va également étudier l'incident, alors que les images occupent évidemment les Unes des sites et des tabloïds. La victoire d'Everton, synonyme de maintien en Premier League, a été célébrée comme il se doit par les supporters de Goodison Park ; mais Frank Lampard a eu des mots de soutien pour son homologue. "J'ai de la peine pour Patrick. C'était la pure exaltation des fans qui veulent rester en Premier League. Allons-nous les menotter à leurs sièges alors qu'on a gagné 3-2 après avoir été mené 0-2 ?", a jugé le technicien.



Ce vendredi, Pep Guardiola a avoué comprendre la réaction de Vieira, expliquant qu'il fallait adopter la bonne attitude lors de ces mouvements de foules. "C'est dangereux et nous devons essayer de nous comporter le mieux possible et organiser les célébrations au bon moment et au bon endroit. Je comprends Patrick, c'est difficile. On ne sait jamais comment les gens vont réagir", a commenté le coach des Citizens. Alors que Guardiola pourrait obtenir un 4ème sacre en Premier League au cours des 5 dernières années dimanche face à Aston Villa, le natif de Santpedor a affiché sa confiance envers les fans de l'Etihad Stadium. "Les fans se comporteront bien en gagnant ou en perdant".