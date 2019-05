City tient la cadence

La saison de Manchester City n'aura pas été de tout repos pour les nerfs de ses supporters... Personne n'a évidemment oublié le quart de finale retour de Ligue des champions contre Tottenham, et ce lundi soir, à l'occasion du match de clôture de la 37e journée de Premier League, il fallait encore avoir le cœur bien accroché. Car les tenants du titre ont souffert face à Leicester, ont parfois frôlé la correctionnelle, pour finalement obtenir ce qu'ils étaient venus chercher, à savoir une précieuse victoire (1-0) pour reprendre le trône de leader du classement, un petit point devant les Reds de Liverpool.

Mais que ce fut complexe face à des Foxes bien décidés à ne pas se poser en simples victimes. Dès les premiers instants de la partie, on comprend que la lutte sera âpre. L'intensité se ressent dans les course, les tacles et les duels. La domination est à mettre au crédit des locaux, mais il faut néanmoins attendre la demi-heure de jeu pour les voir se procurer une véritable opportunité. Sergio Agüero touche la barre de Kasper Schmeichel (32e). Avant le retour aux vestiaires, le Danois met aussi en échec David Silva (34e) et Bernardo Silva (45e). L'équipe de Brendan Rodgers a dépensé beaucoup d'énergie pour résister, et exploiter les contres au cours du premier acte, et finira par le payer par la suite. Peu à peu, les jambes sont plus lourdes, mais la maladresse des attaquants de City préserve l'incertitude autour de cette rencontre.

Jusqu'à cette montée presque anodine de Vincent Kompany... Le Belge n'est pas attaqué, et se décide à tenter sa chance du droit. Le ballon va se loger dans la lucarne gauche du but adverse, et fait chavirer l'Etihad Stadium (1-0, 70e). Comme un symbole, c'est le capitaine, au club depuis plus de dix ans et en fin de contrat au 30 juin, qui ramène donc les tenants du titre sur le trône. Son premier but de la saison toutes compétitions confondues, mais qui aura peut-être une importance capitale. Car désormais, Manchester City a toutes les cartes en main pour conquérir de nouveau le titre dimanche prochain, lors de la 38e et dernière journée. Un succès à Brighton et l'affaire sera entendue, qu'importe si les Reds de Jürgen Klopp l'emportent dans le même temps à Anfield contre Wolverhampton. Mais la glorieuse incertitude du sport invite inévitablement à la prudence.