Christian Eriksen, un dossier bien mal géré

Christian Eriksen va enfin pouvoir quitter Tottenham. Il est sur le point de rejoindre l'Inter Milan contre une quinzaine de millions d'euros. Une issue heureuse pour un dossier qui n'a fait que des malheureux depuis plusieurs mois. Le milieu de terrain offensif a traîné sa peine dans le nord de Londres depuis le début de la saison. Voulant partir au lendemain de la finale de la Ligue des Champions perdue par les hommes de Mauricio Pochettino contre Liverpool, il n'a pas eu gain de cause. Son retour à l'entraînement s'est fait à contre-cœur. Ses prestations en matchs à contre-courant. Le Danois, véritable dépositaire du jeu de l'équipe d'Hugo Lloris avait perdu toute envie et toute inspiration depuis six mois. Son rendement s'en est fait ressentir. A la fin janvier, il n'a été titularisé qu'à dix reprises en Premier League pour deux buts et deux passes décisives cette saison. A la même époque il y a un an, l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam avait été impliqué sur douze buts en championnat (4 réalisations, 8 passes décisives). De là à en faire un responsable de la difficile saison des Lilywhites, il n'y a qu'un pas.

Dans la course au titre, l'Inter tente un pari

Tottenham se prépare donc à lâcher un de ses anciens joyaux. Un départ rendu inévitable à six mois de la fin du contrat d'un joueur qui ne veut pas le prolonger. Un transfert cet hiver est le seul moyen pour la formation désormais entraînée par José Mourinho de toucher une indemnité de transfert. Il est question d'une quinzaine de millions d'euros. De quoi permettre au club anglais de rentrer dans ses frais. Eriksen avait signé en 2013 pour 13,5 millions d'euros. Mais c'est une très mauvaise opération pour un joueur dont la valeur est quatre fois plus élevée d'après Transfermarkt. Gagner du temps n'a pas fait gagner de l'argent à des dirigeants londoniens qui auraient pu toucher plus de liquidités l'été dernier pour anticiper la reconstruction d'une équipe qui évolue bien loin de ses standards. Il n'a pas non plus fait gagner des points étant donné l'apport du natif de Middelfart depuis le début de la saison. Et vu les récentes prestations d'Eriksen, il est même possible de se demander si l'Inter Milan n'est pas le dindon de la farce dans cette affaire. La formation engagée dans la course au Scudetto et qui tourne bien tente un vrai pari. Le transfert est sur le point d'avoir lieu au pire moment. Trop tard pour avoir pu compter sur l'international danois toute la saison et trop tôt pour le signer gratuitement. Les dirigeants italiens vont mettre la main à la poche pour un élément qui aurait pu arriver libre dans peu de temps ou qui aurait pu avoir un impact immédiat il y a quelques mois. En arrivant en manque de confiance et en plein milieu de la saison, le Scandinave risque de mettre du temps à s'adapter. S'il y a un gagnant dans ce transfert, il risque de mettre du temps à se dégager. Mais visiblement, Christian Eriksen était prêt à tout pour quitter Londres.