Chelsea : Zidane et Luis Enrique en duel pour remplacer Potter ?

La saison de Chelsea ressemble à un lent calvaire, avec des résultats catastrophiques pour le club londonien dans cet exercice 2022-2023. Ainsi, les Blues se trouvent actuellement à la 10e place du championnat et ils sont dans le dur également en Ligue des Champions. Après avoir perdu le match aller face au Borussia Dortmund 1 but à 0, le club londonien devra absolument l'emporter chez lui au retour en vue de se qualifier pour les quarts de finale. Mais au vu des dernières prestations des partenaires de Thiago Silva, désormais blessé, il y a de quoi être inquiet. Graham Potter, arrivé en septembre dernier en remplacement de Thomas Tuchel, pourrait bientôt se faire virer et forcément, les dirigeants des Blues sont à la recherche d'un autre entraîneur. Deux noms sont évoqués actuellement.

Zidane et Luis Enrique en duel ?

Comme le rapporte le Daily Mail, Zinédine Zidane et Luis Enrique seraient ciblés par Todd Boehly, patron de Chelsea. Les deux hommes sont libres et à la recherche d'un nouveau challenge. Tandis que le technicien français avait été lourdement annoncé au PSG l'été dernier, il n'en a finalement rien été et Zidane cherche toujours un nouveau club. De son côté, Luis Enrique a terminé son aventure avec l'Espagne après l'élimination en huitième de finale de la Coupe du monde face au Maroc. L'ancien coach du Barça pourrait être tenté par ce challenge en Angleterre. Il faudra suivre ça de près, d'autant que Potter est toujours en poste mais qu'il ne devrait pas aller au bout de son contrat.