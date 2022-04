« Le groupe Ricketts-Griffin-Gilbert a décidé, après mûre réflexion, de ne pas soumettre d'offre finale pour le Chelsea FC » Par ce communiqué publié vendredi, le consortium mené par la famille Ricketts, propriétaire des Chicago Cubs (Major League Baseball), doit satisfaire une partie des fans des Blues.



Les supporters du double vainqueur de la C1 (2012, 2021) avaient manifesté au Chelsea Village au début du mois, reprochant à la famille américaine l’attitude ambigüe, voire raciste, de Joe Ricketts, le patriarche, en référence à des courriels passés.

Des repreneurs estampillés US

La course au rachat est aujourd’hui ramenée à trois concurrents : Todd Boehly, copropriétaire des Lakers et des Los Angeles Dodgers, Sir Martin Broughton (représentant un groupement américain), et un des actionnaires des Boston Celtics, Steve Pagliuca.