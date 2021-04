Chelsea : Tuchel se remémore ''un Noël pas agréable''

Arrivé au Paris Saint-Germain à l'été 2018, Thomas Tuchel a vécu de grands moments avec le club français. Une première finale (perdue face au Bayern Munich) en Ligue des champions et un quadruplé cette même année (2020). Et puis un licenciement brutal quatre mois plus tard, à l'heure de fêter Noël. Un épisode particulièrement dur à vivre pour le technicien allemand.



Invité à s'exprimer sur le sujet face aux caméras de Canal+, Thomas Tuchel a évoqué cette période compliquée : "Ce Noël n'était pas agréable pour moi et ma famille. Absolument pas. C'était bizarre." Heureusement pour lui, Chelsea s'est manifesté pour lui proposer le poste de Frank Lampard. De quoi le remettre sur les bons rails sans avoir le temps de broyer du noir.

Tuchel réveille les Blues

"On a entendu l'intérêt de Chelsea et j'ai pensé qu'il fallait essayer. Pas le temps d'avoir peur de réfléchir ou d'hésiter. Et c'était peut-être la meilleure chose." Malgré la lourde défaite concédée ce samedi face à West Bromwich (2-5), Thomas Tuchel a réussi à ramener Chelsea dans le Top 4 de la Premier League, et est également toujours en course en Ligue des champions. Une réussite.